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Trabzon'da kayalıklarda sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıklarda sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

16.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:14Trabzon'da kayalıklarda sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
'un ilçesinde kayalıklarda sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, deniz kenarında oynayan iki köpekten birinin kayalıkların arasına düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekibin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Gerekli kontrolleri yapılan hayvan bölgeden uzaklaştı.
Kurtarma çalışması sırasında diğer köpeğin bölgede beklemesi dikkati çekti.

Akçaabat, İtfaiye, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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