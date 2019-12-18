Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez... - Haberler

Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.

18.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:42Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez...
'un ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önünde yolcu almaya çalışan Hasan Akyüz yönetimindeki 61 M 1152 plakalı minibüsü arkadan çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü, Halim Kurt (74) ve Neslihan Karkaç (23) hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Minibüs şoförü Hasan Akyüz'ün son 3 yıl içinde alkol, muayene, fazla yolcu trafik kural ihlalinden toplam 11 trafik cezası olduğu belirlenirken, ZZ 295 BB plakalı Gürcü tır şoförüne ise son 3 yıl içinde 3 takograf kullanmamak, 3 hız, uygun ışık donanımı ve araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmamaktan trafik cezası aldığı öğrenildi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:55 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Haberler
16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Haberler
16:54 Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Haberler
16:52 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Haberler
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
16:28 Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
18.12.2019 17:01:50