Trabzon'da Kış Turizmi Olanaklarını Araştırmak İçin Geldiler

29 Kasım 2018 Perşembe 16:14



29 Kasım 2018 Perşembe 16:14

Dünyanın en önemli kış turizmi alanları ve olimpiyat merkezlerinin master planlarını hazırlayan Kanadalı Ecosign firması yetkilileri, Trabzon'daki kış turizmi olanaklarının araştırmak ve Trabzonlu iş adamları ile bu konuda görüş alışverişinde bulunmak üzere Trabzon'a geldiler.Kanadalı Ecosign firması başkanı Ryley Thiessen ve Başkan Yardımcısı Eric Callender, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirirken, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ile DOKA ve TTSO'dan ilgililerin de katıldığı toplantıda, firmanın dünyadaki önemli bölgelerde kış ve yaz turizmi merkezleriyle olimpiyat tesisleri için hazırladığı master planlar tanıtıldı.TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da ve bölgede turizmi çeşitlendirme adına yürüttükleri çalışmalar olduğunu ifade ederek "Amacımız yaz aylarındaki turist yoğunluğunu 12 aya yaymak. Bu nedenle diğer turizm alanlarının yanında kış turizmi olanaklarını da araştırıyoruz. Bu konuda hazırlanan bir master plan vardı. Mevcut bu plana ek olarak yeni master plan çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kanadalı firmayı Trabzon'a davet ettik. DOKA ile hazırladığımız Uzungöl Kış Turizmi Master Planı'nı inceleyecekler ve görüşlerini bildirecekler" dedi. - TRABZON