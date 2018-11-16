Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması

Trabzon
Büyükşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Okuyorum" isimli kitap okuma yarışması 18 Kasım Pazar günü yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında, 2016 yılında başlatılan "Okuyorum" adlı kitap okuma yarışmasına bu yıl 12 bin 213 öğrencinin katıldığı belirtildi.
Yarışma kapsamında ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar her seviyeden dereceye giren öğrenciler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.
Başvuru yapan öğrencilerin, 18 Kasım Pazar günü 16 ilçedeki 28 sınav merkezinde yaz boyunca okudukları kitaplardan sınava tabi tutulacakları bildirildi.
Sınav sonuçlarına göre her seviyede dereceye giren birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere bisiklet, mansiyon ödülü almaya hak kazanan öğrencilere eğitim seti, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin ise Çanakkale
gezisiyle ödüllendirileceği, ayrıca yarışmaya en çok katılım sağlayan 3 okula da bilgisayar hediye edileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, "Öğrencilerimiz okudukları kitaplardan sınava giriyorlar. Burada amaç yaz boyunca öğrencilerimizin kitap okumasını sağlamak, böylece kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını tesis etmektir. Bu amaçla başlattığımız bu projeye ciddi şekilde katılım oluyor. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitime her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trabzon