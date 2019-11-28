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Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer alan terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı

Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer aldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı.

28.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:24Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer alan terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı
'da eylemlerinde yer aldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucu Ağrı'nın Patnos ilçesinde 7-8 Ekim 2014'te, kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu İ.Ö, Ortahisar ilçesindeki ikametinde ekiplerce yapılan operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan İ.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon, Kobani, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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