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Trabzon'da kök hücre tedavisi ile Kovid-19'u yenen hemşire taburcu edildi

Trabzon'da mezenkimal kök hücre tedavisi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 45 yaşındaki hemşire N.E, meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Trabzon'da kök hücre tedavisi ile Kovid-19'u yenen hemşire taburcu edildi
06.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:09
Trabzon'da mezenkimal kök hücre tedavisi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 45 yaşındaki hemşire N.E, meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Maçka Aile Sağlık Merkezinde hemşire olarak çalışan N.E, 15 Nisan'da solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri ile hastanelerinde tedavi altına alındı.
Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıkan N.E'nin kısa sürede tedavisine başlandı.
Yapılan taramada N.E'nin mesai arkadaşları, eşi ve 2 kızının da Kovid-19 testinin pozitif olması üzerine onların da hastaneye yatışı yapılarak tedavilerine başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen Kovid-19 tedavi ilaçları uygunlanan N.E, klinik şikayetlerinin artması, akciğer tomografisindeki bulguların da kötüleşmesi üzerine 27 Nisan'da anestezi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Buradaki tedaviye de cevap vermeyen N.E'nin, solunum yetmezliği ve kandaki oksijen düzey düşüklüğünün devam etmesi üzerine Anestezi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Seyfi Kartal, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Bayraktar Saral, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Davut Aydın, Dahiliye Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Kader ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Eroğlu'dan oluşan ekip tarafından ileri bir tedavi olan mezenkimal kök hücre uygulanmasına karar verildi.
N.E. için Sağlık Bakanlığı ile iletişim sonrası Kayseri'den kök hücre temini planlanırken, Trabzon Ati Teknoloji Hücre ve Gen tedavi merkezinden bağış olarak mezenkimal kök hücre sağlandı.

28 Nisan'da sağlanan mezenkimal kök hücre, N.E'ye damar yolundan hekim gözetiminde anestezi yoğun bakım ekibi tarafından uygulandı.
Mezenkimal kök hücre tedavisinin 24. saatinde N.E'nin oksijen satürasyonu yükseldi, solunum sıkıntısı azalarak mekanik ventilasyon ihtiyacı ortadan kalktı. Hasta, 48. saatte de anestezi hekimleri gözetiminde yoğun bakım hemşireleri tarafından uygulanan çok yönlü yoğun bakım destek tedavisi ile hayati fonksiyonları normale döndü.
N.E'nin yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam ederken, 3 Mayıs'ta tekrarlanan Kovid-19 testi ise negatif çıktı.
Sağlığına kavuşan N.E, anestezi yoğun bakım ünitesinden meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Güncel, Haber

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