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Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Korona virüsü alarmı verildi.

02.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:12Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Korona virüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 'Korona' virüsü, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Korona virüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Korona virüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı. - TRABZON

Çin Halk Cumhuriyeti, Trabzon, turist, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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