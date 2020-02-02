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Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için koronavirüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.

02.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:14

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü, 'da polisleri harekete geçirdi.

POLİS ÇİNLİ TURİSTTEN ŞÜPHELENDİ

Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi.

TURİST HASTANEYE KALDIRILDI, VİRÜS RASTLANMADI

Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte koronavirüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı.

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Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

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