Haberler » Güncel » Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi - Haber

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

TRABZON'da ihbar üzerine polis tarafından durdurulan otomobildeki Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekiplerce hastaneye getirildi.

02.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:11Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

TRABZON'da ihbar üzerine polis tarafından durdurulan otomobildeki Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekiplerce hastaneye getirildi. Yapılan kontrollerde, koronavirüs'e rastlanılmadı.

'da, yabancı uyruklu bir kişinin ağzında maskeyle otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu otomobili akşam saatlerinde Tanjant mevkisinde durdurup, İl Sağlık Müdürlüğünden de uzman ekip istedi. Van'dan otomobiliyle kente geldiği öğrenilen Çinli turist, korona irüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye getirildi. Gerekli önlemlerin alındığı hastanede Çinli turiste yapılan kontrollerde, her hangi bir bulguya rastlanılmadı. Çinli turist, daha sonra hastaneden ayrıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Trabzon, turist, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  3 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
3.02.2020 08:45:41