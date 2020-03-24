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Trabzon'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

24.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:55
Trabzon'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtildi.
Halkın sağlığını korumak adına neredeyse el değmemiş yer bırakılmadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının organizasyonu ve desteğiyle ilçe belediyelerinde de dezenfeksiyon ekibi oluşturuldu. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri, iş birliği içerisinde dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerle kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, vatandaşların uğrak yeri olan kamu bankalarının şubeleri ile bankamatikler, hastaneler ve öğrenci yurtlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi."
Açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekiplerinin, "Biz sizin için buradayız. Lütfen siz de bizim için evde kalın" dövizleri açarak, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkati çektiği de kaydedildi.
"Devlet millet el ele vererek inşallah bu süreci atlatacağız"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sürecin başladığı ilk günden itibaren aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Ekiplerin, şehrin dört bir yanında gün boyu aralıksız şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirdiğine dikkati çeken Zorluoğlu, "Tüm mesai arkadaşlarım, toplum sağlığını korumak adına büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Alınan tüm tedbirlerle, devlet millet el ele vererek inşallah bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Trabzon, Güncel

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