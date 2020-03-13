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Trabzon'da korsan CD operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

13.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:56
Trabzon'da korsan CD operasyonu
Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde korsan cd operasyonu yapıldı. 9 işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 107 pornografik ve film cd'si, 6 şişe bin ml gümrük kaçağı içki, 10 adet harddisk, 6 adet flash bellek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Ortahisar, Trabzon, Polis, 3. Sayfa

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