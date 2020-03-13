Trabzon'da korsan CD operasyonu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
13.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:56
Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde korsan cd operasyonu yapıldı. 9 işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 107 pornografik ve film cd'si, 6 şişe bin ml gümrük kaçağı içki, 10 adet harddisk, 6 adet flash bellek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TRABZON
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde korsan cd operasyonu yapıldı. 9 işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 107 pornografik ve film cd'si, 6 şişe bin ml gümrük kaçağı içki, 10 adet harddisk, 6 adet flash bellek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haberler
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haberler
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı