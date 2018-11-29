Trabzon'da "Korsan Yayın" Denetimleri

29 Kasım 2018 Perşembe 12:15



29 Kasım 2018 Perşembe 12:15

Trabzon'da, korsan yayınla mücadele kapsamında düzenlenen denetimlerde 4 iş yerine işlem yapıldı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korsan yayınla mücadele kapsamında farklı yayınevlerine denetim gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerde 7 iş yeri denetlendi, 3 iş yerine Kültür Müdürlüğü Satış Sertifikası olmadan satış yapmaktan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 1 iş yerine ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından dolayı işlem yapıldı.