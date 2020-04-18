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Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri

Trabzon'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

18.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:00
Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri
Trabzon 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için adeta seferberlik ilan edildiği belirtildi.
Belediye ekiplerinin, vatandaşların kısıtlamanın olumsuz etkilerini hissetmemesi için üstün gayret gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını yapan Büyükşehir Belediyesinde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı iki gün boyunca toplam 495 personelle sahada görev yapacak. Yine Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı toplam 340, TİSKİ Genel Müdürlüğü de yüklenici firma dahil 279 çalışanla vatandaşların hizmetinde olacak."
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Ekiplerin vatandaşlardan gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getirmek için etkin bir çalışma sergilediğine dikkati çeken Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu zor günleri geride bırakıp normal hayatımıza geri dönebilmek için koyulan kurallara hassasiyetle uyulmasını istirham ediyorum. Siz gönül rahatlığı ile evinizde kalın, biz sizler için çalışıyoruz. Her gün olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahada olacağız. İnşallah bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel
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