Trabzon'da Kültür Sanat

22 Kasım 2018 Perşembe 11:38



22 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini açtığı "İkinci El Cinayet" adlı oyununu sahnelemeyi sürdürüyor.Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyun bugün, yarın ve 24 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşacak."Pencere" Trabzon'da sahnelenecekDavid Hare'nin yazdığı, Birkan Uz'un yönettiği "Pencere" adlı oyunda, Esra Bezen Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir rol alıyor.Sahne tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan ve müziği Çağrı Beklen'e ait oyun, 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.Resim sergisiSebahattin Kılıç'ın "Huzur" adlı resim sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yarın açılacak.Sergi, 4 Aralık'a kadar gezilebilecek.