Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu
(TDT), "Ben Ödüyorum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.
Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim
'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği oyunda Ceyhun
Gen, Elvan Saliha Karahasan
, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban
rol alıyor. Yönetmen
yardımcılığını Emre Ön, dekor tasarımını Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner
'in yaptığı eser bugün, yarın ve 8 Aralık
Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
TDT ayrıca, "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu da küçük izleyicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan
, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan
, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk
, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih
Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun 9, 11 ve 12 Aralık'ta saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.
"Doğu Demirkol", Trabzon'da gösteri sunacak
"Ahlat
Ağacı" ve "Ölümlü Dünya" filmlerindeki başarılı performansıyla tanınan komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisini Trabzon'da sahneleyecek.
Gösteri, 8 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Öte yandan, Sudaki Tılsım Atölyesi'nin "12. Geleneksel Ebru Sergisi" ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yarın açılacak.
Sergi, 15 Aralık'a kadar gezilebilecek.
Karahasan,Devlet Tiyatroları,Aralık,Trabzon
06 Aralık 2018 Perşembe 11:26