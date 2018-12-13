Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu
(TDT), "Ben Ödüyorum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.
Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim
'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği oyunda, Ceyhun
Gen, Elvan Saliha Karahasan
, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban
rol alıyor. Yönetmen
yardımcılığını Emre Ön, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner
'in yaptığı eser bugün, yarın ve 15 Aralık
Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
"Kılçık Mahallesi" küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak
TDT ayrıca, "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu da küçük izleyicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan
, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan
, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk
, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih
Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun 16, 18 ve 19 Aralık'ta saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.
Konser
Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Trabzon'da vereceği konserde hayranlarıyla bir araya gelecek.
Konser, 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
'nde gerçekleştirilecek. Türkiye
'de caz müziği sanatçısı olarak akla gelen isimlerden biri olan Fatih Erkoç
, 18 Aralık Salı günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.
Karahasan,Devlet Tiyatroları,Aralık,Trabzon
13 Aralık 2018 Perşembe 09:48