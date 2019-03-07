Trabzon'da Kültür Sanat

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Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Ben Ödüyorum", "Kılçık Mahallesi", "Sihirli Lamba" ve "Heidi" oyunlarını beğeniye sunacak.Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği "Ben Ödüyorum"da, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.Yönetmen yardımcılığını Emre Ön, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner'in yaptığı eser, bugün ve yarın saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak."Kılçık Mahallesi"Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.Oyun, 10 Mart Pazar günü saat 15.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak."Sihirli Lamba"TDT, "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik ve Yaman Tabakoğlu rol alıyor.Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 11 Mart Pazartesi günü 11.00 ile 13.00 saatlerinde aynı sahnede izlenebilecek."Heidi" oyunuTDT "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyircisiyle buluşturacak.Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.Oyun, 13 Mart Çarşamba günü saat 10.00 ile 19.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.Sergi ve konserRasim Çubukçu'nun resim sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 13 Mart'a kadar gezilebilecek.Grup Pinhani bugün saat 20.00'de, Buray ise 13 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.