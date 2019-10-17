Haberler » Güncel » Trabzon'da kültür sanat

Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" oyununu beğeniye sunuyor.

17.10.2019 09:42Trabzon'da kültür sanat
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" oyununu beğeniye sunuyor.
Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" oyununda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Elvan Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Selin Poyraz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, kareografisi Veysel Aymaz ve müziği Oktay Köseoğlu'na ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 19 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.
"11. Uluslararası Sanat Günleri"
Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katılımıyla Trabzon'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri"nin açılışı bugün saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ilk gününde fotoğraf ve resim sergilerinin yanı sıra Beyaz Saçlılar topluluğu saat 20.00'de Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde konser verecek.
Etkinlikler 21 Ekim'e kadar sürecek.

Devlet Tiyatroları, Korkut Ata, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:26 AMERİKALI ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIKLARA MÜEBBET HAPİS
10:25 El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı
10:20 Ataşehir'de açık hava konserleri devam ediyor
10:20 Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu
10:20 El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı
10:25 Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu
10:24 HASTOP yönetimi kadın ve genç girişimcilerle buluştu
17.10.2019 10:27:50