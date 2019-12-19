Haberler » kultur-sanat » Trabzon'da kültür sanat - Haberler

Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

19.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:12Trabzon'da kültür sanat
Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığı da Volkan Satır ve Durul Can Yaman'a ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.
Sergi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "45. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatları Sergisi" açılacak.
Açılışı yarın saat 17.30'da yapılacak sergi, 8 Ocak'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.
"Sihirli Patiler Orkestrası"
Sihirli Patiler Orkestrası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde 21 Aralık Cumartesi günü 14.00 ile 16.00 saatlerinde küçük izleyiciler ile buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Tayfun Erarslan, Trabzon, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

11:39 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" oyununu Ordu'da sahneleyecek - Haberler
11:39 Ağrılı öğrenciler kitap okuyarak fidanlara hayat veriyor - Haberler
11:38 DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
11:35 Kulu'da otomobil yangını - Haberler
11:33 Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama - Haberler
10:24 Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, isim vermeden Arınç'ın damadını hedef aldı - Haberler
10:23 Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış: Beraber mi yaptık? - Haberler
10:16 Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü - Haberler
10:08 Krize giren polis, eşinden kıskandığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Haberler
10:06 FETÖ'cü şirket, Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydedip arşivlemiş - Haberler
19.12.2019 11:41:07