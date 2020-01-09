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Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata", "İnsan Sesi" ve "Üç Şehzade" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

09.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:18Trabzon'da kültür sanat
Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata", "İnsan Sesi" ve "Üç Şehzade" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.
Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" adlı oyunda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Erarslan, Saliha , Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rumeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, koreografisini Veysel Aymaz'ın yaptığı oyunun müzikleri de Oktay Köseoğlu'na ait.
Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 11 Ocak Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.
"Üç Şehzade" oyunu
TDT, "Üç Şehzade" oyununu çocuklar için sahneleyecek.
Ulviye Karaca'nın yazdığı, Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan üstleniyor.
Padişah ve üç oğlunun hikayesinin anlatıldığı oyun, 12 Ocak Pazar günü saat 15.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde miniklerle buluşacak.
"İnsan Sesi" oyunu
TDT, ayrıca "İnsan Sesi" adlı oyunu da sahneliyor.
Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın yönettiği ve rol aldığı "İnsan Sesi" adlı oyunun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.
Bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananların ele alındığı oyun, 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de yine Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicelerle bir araya gelecek.

Korkut Ata, Karahasan, Trabzon, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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