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Trabzon'da kumar operasyonu

Tonya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

28.07.2019 14:42 Trabzon'da kumar operasyonu
Tonya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Yılmaz Bekçioğlu Sokak üzerinde bulunan bir binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bina sahibi M.C. gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı.
Bu arada, binada yapılan aramada 10,11 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Orta Mahalle, Tonya, Güncel

Kaynak: AA

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