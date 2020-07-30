Trabzon'da kupa sevinci
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.
30.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:55
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.
Kaynak: AA
Etiketler: Atatürk Olimpiyat Stadı, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Haber