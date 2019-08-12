Trabzon'da kurban pazarında hırsızlık

Trabzon'da kurban pazarındaki otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'ndeki kurban pazarında, il dışından getirdiği kurbanlıklarını satan A.K, park halindeki aracının camının kırılarak içerideki 400 bin liranın çalındığını fark etti.

A.K'nin durumu polise bildirmesi üzerine kurban pazarında çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayını gördüğünü belirten bir esnafın da yardımıyla parayı çaldığı belirlenen M.M, kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA