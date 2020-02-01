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Trabzon'da Meydan-Boztepe yolu yarın ulaşıma açılacak

Trabzon'da Meydan-Boztepe yolunun yarın ulaşıma açılacağı bildirildi.

01.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:16Trabzon'da Meydan-Boztepe yolu yarın ulaşıma açılacak
'da Meydan- yolunun yarın ulaşıma açılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yolda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle içme suyu ve doğal gaz çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Güzergahtaki İran Caddesi'nde içme suyu ve doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından üst yapı çalışması gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Eski asfaltın freze ile kazınarak asfaltlama ve gerekli düzenleme çalışmalarının modern şekilde gerçekleştirildiği yol, yarın trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.

Boztepe, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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