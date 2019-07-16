16.07.2019 14:03
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Trabzon'da motosikletle kapkaç

Trabzon

Trabzon'da bir kadının çantasını motosikletle çalarak kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da bir kadının çantasını motosikletle çalarak kaçan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halinde olan İ.E. ile M.Ö, yabancı uyruklu bir kadının çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine 2 kişi bir süre sonra yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde, çantadan aldıkları tespit edilen bin 200 lira, cep telefonu ve kimlik kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Çömlekçi, Trabzon, Güncel

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