Trabzon'da 'muska' operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'da 'muska' operasyonu: 2 gözaltıTRABZON'da polis ekiplerince, muska yazarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser, silah ve muska yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:17
Trabzon'da 'muska' operasyonu: 2 gözaltı
TRABZON'da polis ekiplerince, muska yazarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser, silah ve muska yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; muska yazmakta kullanıldığı saptanan; 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ile fiyat çizelgesinin yer aldığı liste ele geçirildi. Ekipler aramalarında ayrıca ele geçirdiği, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabancaya da el koydu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Trabzon’da ’muska’ operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Güncel, Haber

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