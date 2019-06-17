17.06.2019 12:01
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Trabzon'da Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı

Trabzon

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) katılan adayların nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara sınavda mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı.

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) katılan adayların nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara sınavda mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlükleri YKS mesaisi yaptı.

Mağduriyet yaşayan öğrencilere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi amacıyla Trabzon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı 18 ilçe nüfus müdürlüğü olarak 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 07: 00 ile 17: 00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 07: 00 ile 15: 30 arasında mesai yaparken, il genelinde 100'e yakın öğrenciye Geçici Kimlik Belgesi düzenlenerek adayların kimlik sebebiyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzon, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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