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Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralıTRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

27.09.2019 09:21
Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı
TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Of-Çaykara karayolu Taşhan mahallesi kavşağında Bölümü mahallesinden Of Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Ahmet Çelik Sümer yönetimindeki öğrenci servisi ile Ahmet Yıldırım yönetimindeki pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Yıldırım ağır şekilde yaralanırken, servis sürücüsü Ahmet Çelik Sümer ayakta tedavi edildi. Öğrenci servisinde bulunan 2 öğrenci ise kaza sonrası büyük şok yaşarken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Trabzon'da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı

Trabzon, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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