Haberler » Güncel » Trabzon'da okullara 13 milyon TL'lik destek - Haber

Trabzon'da okullara 13 milyon TL'lik destek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede bulunan tüm eğitim kurumlarının sorunları ile ilgilendiğini belirtti.

22.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:56 Trabzon'da okullara 13 milyon TL'lik destek
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede bulunan tüm eğitim kurumlarının sorunları ile ilgilendiğini belirtti.

Başkan Genç yaptığı açıklamada, Ortahisar'da yapılacak ve yapımı devam eden eğitim projelerini, okulların sorun ve eksikliklerini yakından takip ettiğini, eksikliklerin giderilmesi için her türlü desteği verdiğini belirtti. Başkan Genç, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Ortahisar eğitim seviyesi çok yüksek bir ilçedir. Bu çıtayı yükseltip çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına soktuk. Benim için eğitime yapılan hizmet en kutsal hizmettir. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi eğitim ortamlarına kavuşturmak istiyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır" dedi.

Eğitimde niteliğin artması noktasında üstlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Başkan Genç, "Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini gideriyoruz. Okullarımızın fiziki eksikliklerinin yanı sıra düzenledikleri sosyal projelere destek oluyoruz. Bugüne kadar eğitime 13 milyon TL'lik yardım yaptık. Bu hizmet beni ziyadesiyle mutlu etmektedir" diye konuştu. - TRABZON

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:07   'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama - Haber
18:06   İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Haber
18:06   CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Haber
18:05   Kadın cinayetleri protesto edildi - Haber
18:05   Günün Özeti - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:49   Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
22.12.2019 18:07:52