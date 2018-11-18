Trabzon'da "Okuyorum" Sınavı Yapıldı

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Okuyorum" etkinliği kapsamında sınav yöntemiyle Kitap Okuma Yarışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında yapılan protokolle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yaz tatilini kitap okuyarak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 2016 yılında başlatılan "Okuyorum" etkinliğine, bu yıl 12 bin 213 öğrenci katıldı.
Katılımcı öğrencilen, etkinlik kapsamında 16 ilçede, toplam 28 merkezde, okudukları kitaplara ilişkin sınav şeklinde yapılan yarışmada ter döktü.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek, 3 yıl önce başlattıkları projeye yoğun katılımın yaşandığını belirtti.
Öğrencilerin okudukları kitaplardan sınava girdiklerini aktaran Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Burada amacımız yaz boyunca öğrencilerimizin kitap okumasını sağlamak, böylece kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını tesis etmektir. Bu amaçla başlattığımız bu projeye ciddi şekilde katılım oluyor. Bugün il genelinde sınavlarımızı gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitime her alanda destek vermeye devam edeceğiz."
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, tablet ve bisiklet ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan öğrencilere eğitim seti, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere de Çanakkale
gezisi, ayrıca yarışmaya en fazla öğrencinin katılım sağladığı üç okula bilgisayar hediye edileceği bildirildi.
Trabzon
18 Kasım 2018 Pazar 15:00