Haberler » Spor » Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı - Spor

Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 12.'si başladı.

12.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:41Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı
Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 12.'si başladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Turnuvası, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanvekili Selahattin Çebi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, iş adamı Abdullah Özer, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla start aldı.

Turnuvanın açılış maçında santra vuruşu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Orhan Kaynar'ın eşi Mine Kaynar tarafından yapıldı. - TRABZON

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon, Kaynar, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:11 Ceyhun Yıldızoğlu: "Eski günlerimize dönmek istiyoruz"
13:08 TOFAŞ, lider Partizan'ı konuk edecek
13:08 Işıl Alben: "Geçiş döneminden ders aldık"
12:58 MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı
13:02 Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş müsabakalarında il birincisi oldu
12:36 PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak
11:55 Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti
11:26 İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
10:58 Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak
10:30 Ahmet Nur Çebi isyan etti: Artık susmak yok, hakkımızı yedirmeyeceğiz
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:12:20