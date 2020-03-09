Trabzon'da orman yangını
Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
09.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:58
Trabzon 'un Araklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi. - TRABZON
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
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