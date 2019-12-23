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Trabzon'da orman yangını (2)

Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

23.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:59
'un ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.
Mahallenin ilçenin yüksek kesiminde yer aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Gürsoy, "O nedenle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor. Rüzgar nedeniyle yangın yayılarak devam ediyor ama bütün imkanlarımızla yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca Fındıklı Mahallemizde de küçük çapta bir yangınımız daha var." dedi.
Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.
Trabzon'da orman yangını (2)

Sait Gürsoy, Trabzon, Arsin, Güncel

Kaynak: AA


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