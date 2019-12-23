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Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı

TRABZON'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı.

23.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:00 Trabzon'da orman yangını sıçradı, 2 ev yandı

TRABZON'un ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi 'deki Ulucami Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine Çaykara ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yangında, alevlerin sardığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Uzungöl, Çaykara, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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