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Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy

Trabzon'un 10 ilçesinde başlayan 22 örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

24.12.2019 02:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 02:16
'un 10 ilçesinde başlayan 22 örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kent genelinde örtü yangınlarının yaşandığı ilçelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçesi Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını etkisini sürdürüyor.
Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede birden fazla alanda yangın çıktığını söyledi.
Gürsoy, yangının şiddetinin rüzgarın etkisiyle birlikte arttığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimizle birlikte olay yerine anında hareket ettik. Bu kapsamda can ve mal kaybımızın olmaması bizim için sevindiricidir. Yaklaşık 5 evde tahliye çalışması gerçekleştirdik." dedi.
Mahallede 100 dekarlık alanın yandığını ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:
"Yangın rüzgarla birlikte yayıldı ve devam ediyor. Yangın üçüncü mahalleye de sıçramış durumda. Ekiplerimizle birlikte yangına noktasal müdahalelerde bulunuyoruz. Ama zorlu doğa şartları nedeniyle bölgede çalışmakta güçlük çekiyoruz. Tespitlerimize göre can ve mal kaybımız yok. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Trabzon Valiliğimiz tarafından kurulan kriz masası da şu anda aktif durumda. Biz de burada ekiplerimizle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunuyoruz."
Güneyce Mahallesi'nde ikamet eden Arsin Belediye Encümeni Enver Dursun da yangının etkisini gösterdiği alanda ceviz, ıhlamur ve gürgen ağaçlarının bulunduğunu kaydetti.
Trabzon'da örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Gürsoy

Trabzon, Güneyce, Arsin, Güncel

Kaynak: AA


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