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Trabzon'da örtü yangınları sürüyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

24.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:12 Trabzon'da örtü yangınları sürüyor
'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle ve ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları çıktı. 37 farklı noktada çıkan yangınlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Jandarma ve yerel halkın da destek verdiği çalışmalar sonrası 22 noktada yangın kontrol altına alındı. Trabzon Valiliği'nde yangınlar nedeniyle kriz merkezi oluşturulurken, rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Valilik, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, yangınlara havadan müdahalenin de gündemde olduğu ve bu kapsamda bir çalışma yapılabileceği bildirildi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Arsin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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