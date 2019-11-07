Haberler » Güncel » Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

TRABZON'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı.

07.11.2019 06:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 06:09 Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
TRABZON'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.  

Kaza, saat 01: 00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek yönde durdu. 


- Trabzon

Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:34   Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore'nin tatbikat planlarına tepki
11:34   Sahiplendiği felçli sincaba bebek gibi bakıyor
11:34   Adıyaman'da asayiş uygulamaları
11:33   Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan sanık hakim karşısında
11:33   Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:34:33