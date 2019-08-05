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Trabzon'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

TRABZON'un Araklı ilçesinde, seyir halindeki otomobilinde, oğluna yönelik silahlı saldırıda vurularak, ağır yaralanan Abdullah Danışmaz (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

05.08.2019 19:43 Trabzon'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
TRABZON'un Araklı ilçesinde, seyir halindeki otomobilinde, oğluna yönelik silahlı saldırıda vurularak, ağır yaralanan Abdullah Danışmaz (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan E.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Özkan Mahallesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, daha önce bilinmeyen nedenle kavga ettiği Mustafa Danışmaz'ı sokakta, otomobilde görünce silahını çekti. E.G., kavgalı olduğu Mustafa Danışmaz'ın babası Abdullah Danışmaz yönetimindeki otomobile tabancayla 3 el ateş etti. E.G., olay yerinden kaçarken, araçta kurşunların isabet ettiği sürücü Abdullah Danışmaz, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan Danışmaz, ambulansla Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden vurulan Abdullah Danışmaz, ameliyata alındığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.G.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.



ABDULLAH DANIŞMAZ, Araklı, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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