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Trabzon'da "özel gereksinimli" kişiler kurallara uyarak sokağa çıkabilecek

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençler, belirlenen kurallar çerçevesinde geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
Trabzon'da
Trabzon 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençler, belirlenen kurallar çerçevesinde geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp karara bağladığı belirtildi.
Söz konusu kararlarla ilgili bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığımızın 09 Nisan 2020 tarihli genelgesinde 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş 'Özel Gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. "
Açıklamada, bu nedenle, kentte 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda belirtilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerin, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına karar verildiği kaydedildi.
20 yaş altı gebe ve lohusalar da aile hekimliğine gidebilmek için muaf tutulacak
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelgeye de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığımızın 07 Nisan 2020 tarihli 'Sağlık Hizmetlerinin Devamlılığı' konulu genelgesinde belirtilen hususlardan gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda, sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına karar verildi."
Yüzme havuzları geçici süreliğine kullanıma kapatıldı
Açıklamada, kent genelinde kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile otel ve sitelere ait tüm açık ve kapalı yüzme havuzlarının geçici süreliğine kullanıma kapatılmalarına da karar verildiği belirtilerek, uyarılara uymayanlara kolluk kuvvetlerince adli ve idari işlem yapılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Güncel
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