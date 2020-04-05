Trabzon'da park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi
Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.
05.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:38
Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.
Kaynak: AA