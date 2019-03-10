Trabzon'da Patlayan Kazanın Hasarı, Gündüz Ortaya Çıktı

Kaynak: DHA

TRABZON'un Yomra ilçesinde, dün gece apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Kazanın patladığı bina ve çevredeki diğer binalar ile park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu.Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Irmak Sitesi'nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki kalorifer kazanı, henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yomra Belediyesi İtfaiye ekipleri, kalorifer kazanında soğutma çalışması yaptı.Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Kazanın patladığı bina ve çevredeki diğer binalardaki dairelerin camları kırıldı, park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu. Mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı.'BİNA SARSILDI'Olayı anlatan Ahmet Özkara, "Olayın yaşandığı binanın karşısında en üst katta oturuyorum. Patlama anında binanın sarsıldığını hissettik ve bir anda şok ve panikle aşağıya indik. Aşağı indiğimizde herkes panik halindeydi, herkes bir tarafa kaçışıyordu, çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi. Fatih Güvenç de "Patlama olayının olduğu binanın karşısında oturuyorum. Patlama olmadan 5 dakika önce eve çıkmıştım, patlama olunca ne olduğunu anlayamadık. Sonra ev arkadaşımla binadaki herkesi uyararak aşağıya indik. Aşağı indiğimizde ortalık çok feci haldeydi. Hala şokun etkisindeyizö diye konuştu.Adem Koz ise "Binada arkadaki kazan patladı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Öndeki kazan patlamış olsaydı burada bina kalmazdı" ifadelerini kullandı.