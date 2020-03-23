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Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı

TRABZON'da, koronavirüs önlemleri kapsamında market, pazar ve manavlarda tezgahlardaki sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla esnaf, alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

23.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:44
Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı

TRABZON'da, koronavirüs önlemleri kapsamında market, pazar ve manavlarda tezgahlardaki sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla esnaf, alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde, merkeze yakın köylerde üretilen sebze meyve, süt ile süt ürünlerinin satılarak aile ekonomisine katkıda bulunmaları için kurulan pazarda, koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Pazarda satış yapan kadınlar, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

'GÖSTER BANA, KOYAYIM ÇANTANA'

Tarlasından topladığı sebzeleri satan Şakire Türkyılmaz, koronavirüs salgınıyla birlikte pazarda satışların düştüğünü belirterek, alışveriş yapanlara da ürünleri seçtirmediğini söyledi. Türkyılmaz, "Bazen iyi bazen kötü. İlk gün tezgahlarda pek bir şey kalmadı, aşırı alışveriş yaptılar ama iki günden beri normale döndü. Gelenlere; sen göster bana, ben koyayım çantana' diyorum. 'Sen yine seçtiğini al' diyerek veriyorum" dedi.

Evde kendi ürettiği reçel, sirke, salça gibi organik ürünleri satan Fatma Akyüz ise, koronavirüs salgınıyla birlikte elma sirkesi satışlarının arttığını belirterek "Bunlar ev yapımı olduğu için asitli değil ve doğal" diye konuştu.

'DAHA DA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ'

Pazar alışverişine çıkan Osman Türkoğlu ise seçmece alışverişin yasaklanmasını destekleyerek, "Bu durumda seçerek almak mantıksız geliyor. Sağlık daha önemli, sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. İnsanlar tedirgin olduğu için pazar kalabalık değil. Daha tedbirli olmaya özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ortahisar, Güncel

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