Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı - Haberler

Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı

Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağıTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar ve manavlarda tezgahlardaki sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla esnaflar, alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

23.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:28
Trabzon 'da pazar alışverişinde seçmece yasağı
TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar ve manavlarda tezgahlardaki sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla esnaflar, alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor. Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde, merkeze yakın köylerinde ürettikleri sebze meyve, süt ile süt ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmaları için kurulan pazarda, koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Pazarda satış yapan kadınlar, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.
'GÖSTER BANA, KOYAYIM ÇANTANA'
Tarlasından topladığı sebzeleri satan Şakire Türkyılmaz, koronavirüs salgınıyla birlikte pazarda satışların düştüğünü belirterek, alışveriş yapanlara da ürünleri seçtirmediğini söyledi. Türkyılmaz, "Bazen iyi bazen kötü. ilk gün tezgahlarda çok birşey kalmadı, aşırı alışveriş yaptılar ama iki günden beri normale döndü. Gelenlere; sen göster bana, ben koyayım çantana' diyorum. 'Sen yine seçtiğini al' diyerek veriyorum" dedi.
Evde kendi ürettiği reçel, sirke, salça gibi organik ürünleri satan Fatma Akyüz ise, koronavirüs salgınıyla birlikte elma sirkesi satışlarının arttığınıbelirterek "Bunlar ev yapımı olduğu için asitli değil ve doğal" diye konuştu.
'DAHA DA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ'
Pazar alışverişine çıkan Osman Türkoğlu ise seçmece alışverişin yasaklanmasını destekleyerek, "Bu durumda seçerek almak mantıksız geliyor. Sağlık daha önemli, sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. İnsanlar tedirgin olduğu için pazar kalabalık değil. Daha tedbirli olmaya özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Trabzon’da pazar alışverişinde seçmece yasağı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı
Etiketler : Ortahisar, Trabzon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kumrunun trafik lambasına yaptığı yuvaya konulan şemsiye yenilendi - Haber Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapattı - Haber Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantinada - Haber Edirne'de asılsız koronavirüs paylaşımı yapan eczacı kalfası gözaltına alındı - Haber DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 203'üncü gün - Haber Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber
Loading