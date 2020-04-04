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Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı

Trabzon'da bugün kurulan pazar yerlerinde belediye zabıta ekipleri tarafından bedava maske dağıtıldı.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı
Trabzon 'da bugün kurulan pazar yerlerinde belediye zabıta ekipleri tarafından bedava maske dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımlanan genelgesi kapsamında pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün kurulan Çamoba ve Ayasofya pazarlarında bir dizi önlemler aldı. Pazar yerlerinin girişlerine ve çıkışlarına 'Pazar alanında maskenizi takınız' ifadelerinin yer aldığı afişler asıldı. Pazar girişlerine kurulan stantlarla vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde görmek amacıyla beraberinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Ayasofya pazarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların eksiksiz yürütüldüğünü gören Başkan Zorluoğlu, "Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lüften uyarılarımızı dikkate alın, sosyal mesafe kuralına dikkat edin ve maskesiz dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir zeval gelmeden atlatmak için el ele vererek kurallara uymamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ayasofya, Trabzon, Zabıta, Güncel
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