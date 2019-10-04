Haberler » 3. Sayfa » Haber

Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu

Trabzon'un Yomra ilçesinde Yomra Fen Lisesinde pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı. Tuana'nın babasına, "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim" yazdığı öğrenildi.

04.10.2019 23:29

2 Ekim gecesi kaldığı yurdun önünde beton zeminde arkadaşları tarafından bulunan Tuana S.'nin arkadaşları ile vedalaştığı ve ailesine not bıraktığı ortaya çıktı.

ARKADAŞLARINA "BURAYA KADARMIŞ" DEMİŞ

Olaydan kısa süre önce arkadaşları ile yurtta fotoğraf çektiren 14 yaşındaki genç kızın, "Buraya kadarmış" diyerek kaldığı yurttaki odasına gittiği ileri sürüldü. Küçük not kağıtlarına ise ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda mesajı bırakan Tuana'nın babasına, "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim" yazdığı öğrenildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Tuana'nın intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Genç kızın geriye bıraktığı notlardaki yazıların ise kendi kaleminden mi çıktığının tespit edilmesi için kriminal inceleme başlatıldı.

Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu

3. Sayfa

YORUMLAR(7)
ÖMER:memleketle ne alaka dini alt yapı zayıf allahın verdigi canı allah alır
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
KİMNEDERSEDESİN:İntihar eder tabi şu ülkenin haline bak
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ARTVİNLİ:Mekanın cennet olsun
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
CO HART:Toplum cinnet halinde 20 yilda ulke mahvoldu hele son 5 senedir
Yayından Kaldır
11 7
Cevap yaz
MANUEL:aile baskisi ile mi secmis yatili okulu arastirilsin. ailelerin cocuklar uzerindeki baskisi sona ermeli
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
TOPUNUZ GELİN:YA NEDEN NEDEN BU ÇOCUKLARA NELER OLUYOR
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
BİR TAHMİNCİ:Neler oluyor ben söyleyeyim. Doğdukları andan itibaren çocuğa çocuk değilde yarış atı gibi davranılması sürekli diğer çocuklarla karşılaştırılması her istediklerinin alınmasıya aşılanan her istediğime sahip olabilirim hissi ve en ufak bişeye sahip olamamada girilen depresyon. baskıcı eğiitm sistemi. gelecek kaygısı. daha birçok neden var aslında ama şimdilik aklıma gelen bunlar çocuklara ne oluyor değil ebeveynlere neler oluyor her önüne gelen ebeveyn olmamalı.
Yayından Kaldır
12 2
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:24 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
01:15 İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
01:15 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı
01:10 Bu üstgeçit paralı
01:08 DEAŞ şüphelisi 2 kişi sınır dışı edildi
01:01 TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok...
00:57 FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi