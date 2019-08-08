Trabzon'da polis sahte paraya karşı uyardı

Trabzon
'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kurban satıcıları sahte paraya karşı uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla kurban satışı yapılan yerlerdeki besicilerle birebir görüşerek hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte paraya karşı uyarıda bulundu.
Hazırlanan broşürleri satıcılara dağıtan polis, sahte paranın nasıl anlaşılabileceği konusunda besicileri bilgilendirdi.
Ekipler, ayrıca kurban satıcılarına alışveriş yaptıkları kişilerin telefonlarını almaları ve teyit etmeleri, hayvan çadırında nakit para bulundurmamaları, satış esnasında aldıkları paraları kontrol ettikten sonra bankaya yatırmaları, ücret almadan hayvanlarını teslim etmemeleri ve her türlü şüpheli durumu 155 polis hattına bildirmeleri uyarısında bulundu.