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Trabzon'da polislerden, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara tatlı ikramı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde görev yapan sağlıkçılara tatlı ikramında bulundu.

02.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:48
Trabzon'da polislerden, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara tatlı ikramı
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde görev yapan sağlıkçılara tatlı ikramında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatlarıyla polis ekipleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, 112 Acil Servis ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını ziyaret etti.
Ekipler, çalışanlara üzerinde "Bu zor günleri birlikte aşacağız." yazan tatlıları ikram ederek, moral verdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe de sosyal medya hesabından paylaştığı "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu çok zorlu süreçte biz sağlıkçılara yalnız olmadığımızı hissettirip ağzımı tatlandırarak moralimizi yükseltmeye vesile olduğunuz için tüm personelim adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun." mesajıyla, ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan, Giresun Belediyesi ekipleri de kent genelindeki hastanelerde, moral vermek amacıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ediyor. Çalışanların taleplerini dinleyen ekipler, onlara fındık ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Metin Alper, Polis, Güncel
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