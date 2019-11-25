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Trabzon'da protokol eşlerinden "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyasına destek

Trabzon'da Türk Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası başlatıldı.

25.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:04
'da Türk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası başlatıldı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Meydan Parkı'nda bulunan Türk Kızılay Kan Alma Birimi'nde düzenlenen programa, Vali İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in eşi Özlem Demir ve kamu kurumlarında görevli kadınlar katıldı.
İl protokolünün eşleri, 30 Kasım'a kadar sürecek kampanyaya "Kadına Şiddete Karşı Buradayım De! ve Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" yazılı dövizler taşıyarak, şiddete karşı tepki gösterdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ı ile birlikte düzenledikleri kampanya kapsamında bir taşla iki kuş vurmaya çalıştıklarını belirterek, "Hem kan vereceğiz hem de kadına şiddete vurgu yapacağız." dedi.
Kurt, Türk bayrağı altında yaşayan herkesin kanının çok değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Düşmanca yaklaşımlarla kan vermemiz asla ve asla mümkün değildir. Yarımız ve kanadımız olan kadınımız için her zaman millet olarak da her zaman kanımızı vermişizdir ve bugün de kadınımız için kanımızı vermeye hazırız ama şiddete tolerans tanımayacağız. Katılıp destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."
Programa Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da katıldı.
Trabzon'da protokol eşlerinden

Kızılay, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA


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