Trabzon'da Restorasyonu Tamamlanan Ortahisar Büyük Fatih Camii İbadete Açıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:56



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:56

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan Ortahisar Büyük Fatih Camii, restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl gecikmenin ardından tamamlanarak ibadete açıldı.Caminin restorasyon çalışması sırasında zemininde ortaya çıkan mozaikler cam döşeme ile kapatılırken, caminin 1 milyon 379 bin 346 TL bedel ile en pahalı tarihi eser restorasyon çalışması olduğu belirtildi.Caminin onarımına 2016 yılında başlanırken, bitiriliş tarihi ise 24-11-2017 yılında planlanmıştı. Cami, yaklaşık 1 yıllık gecikmenin ardından ibadete açılırken, gecikmenin tarihi revize restorasyon projelerinden dolayı geciktiği kaydedildi.Caminin restorasyon çalışmaları sırasında tabanında var olan mozaikler gün yüzüne çıkarılırken, mozaikler yapılan özel bir çalışmayla camla kapatıldı. Yapılan çalışmayla namaz kılınan kısım daha ön kısma alınarak o alana gelecek olan ziyaretçiler gezme imkanı bulacak. - TRABZON