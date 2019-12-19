Haberler » Güncel » Trabzon'da roman kahramanları sokağa indi - Haber

Trabzon'da roman kahramanları sokağa indi

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.

19.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:22 Trabzon'da roman kahramanları sokağa indi
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.
Türk ve dünya edebiyatında yer alan roman ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen 90 öğrenci, bir araya geldikleri 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayarak Uzunsokak üzerinden Edebiyat Müzesi önüne kadar yürüyüş yaptı.
Sokakta masal kahramanlarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan kent sakinleri, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Yürüyüşü izleyen bazı kent sakinleri ve çocuklar, masal kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu, yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ın dünya roman kahramanları günü olarak kutlandığını belirterek, Türkiye'de 4 Sosyal Bilimler Lisesinin kutlamalara öncülük yaptığını söyledi.
Abanozoğlu, "Amacımız kitap kahramanlarıyla halkımızı kaynaştırmak, farkındalık oluşturmak ve okumayı özendirmek. Farklı bir çalışma. İnşallah ülkemizde yaygınlaşır diye umuyoruz. Bu hafta dolayısıyla öğrencilerin sunduğu benim kahramanım panelini yaptık. Yine öğrencilerimizin çizdiği 'Benim Roman Kahramanım' resim sergisini açtık. Son olarak da yürüyüş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Roman Kahramanları, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22   Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptı - Haber
18:22   Pakistan'da Müşerref'in idamına ilişkin gerekçeli karara hukukçulardan tepki - Haber
18:20   Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haber
18:17   14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu - Haber
18:16   Okullarda gıda denetimi - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:24:54